La Stampa: “Vojvoda ha giocato titolare 12 delle ultime 13 partite”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Il suo nome è cambiato da Mergim a Megrim, come ormai lo chiamano tutti i compagni dopo l’errore iniziale di Juric - si legge sull'edizione odierna de La Stampa - . Ma Vojvoda si è trasformato anche sul campo rispetto all’anno scorso, migliorato così tanto da essere diventato uno degli insostituibili del Toro. A 27 anni è il momento migliore della carriera di un calciatore e di un uomo che nel calcio, come nella vita si è dovuto conquistare metro per metro. Nel 2020 è sbarcato in Italia, guadagnandosi anche qui, giorno dopo giorno, l’attenzione. Quest’anno ha dovuto convincere l’allenatore croato che all’inizio della stagione gli preferiva Aina e Ansaldi, poi da quando a fine novembre è stato lanciato titolare contro l’Udinese non ha più perso il posto. Ha giocato 12 partite delle ultime 13 dal primo minuto".