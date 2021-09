La Stampa: “Zima per la conferma a Sassuolo, Praet e Brekalo in cerca di minuti”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Anche su La Stampa l'attenzione è tutta per Zima, Praet e Brekalo. "Giovani di qualità e senza le contaminazioni del passato proprio come chiedeva Juric: che è stato la vera calamita nelle trattative estive" scrive il quotidiano. Praet contro la Salernitana ha avuto un primo assaggio di Toro, ora cercherà di essere titolare contro il Sassuolo, in "una sfida che sa già di esame per una squadra a caccia di conferme". Anche Brekalo spera nell'esordio. Zima, già titolare contro la Salernitana, mette nel mirino il confronto con Berardi.