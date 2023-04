Tuttosport: “Allarme Adopo: è deluso e non firma”

"Allarme Adopo, si allontana dal Toro - scrive Tuttosport nell'edizione odierna dopo le parole amare dell'entourage del giocatore sul scarso impiego del francese in granata - Un ragazzo di 22 anni, cresciuto nel settore giovanile granata, dal grande potenziale, rischia di andarsene a parametro zero". Le parole di Yvan Le Mee, procuratore di Adopo, hanno pungolato il Toro, parlando di come il francese abbia altre offerte da valutare. Prosegue allora il quotidiano: "Adopo è corteggiato da diverse squadre italiane e straniere (in particolare francesi), che non vedono l’ora di mettere le mani su un giovane a parametro zero: un’occasione più unica che rara di questi tempi di grandi ristrettezze economiche per il nostro calcio. Naturalmente il Toro ha ancora tempo per cambiare la situazione, ma deve fare in fretta perché Adopo in qualunque momento, come da regolamento essendo in scadenza di contratto, può firmare con un altro club".