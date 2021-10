Tuttosport: “Allarme Toro, ma fiducia per Napoli”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Tuttosport analizza nell'edizione odierna la situazione degli infortunati a pochi giorni dalla trasferta di Napoli. Oltre a chi è rimasto ai box a Torino, per svolgere sedute personalizzate o terapie, c'è chi torna acciaccato in Italia come Karol Linetty e Ricardo Rodriguez. Per il primo dovrebbe trattarsi di un affaticamento "tale da consentirgli di recuperare in vista della prova contro il Napoli". "Ma con quale autonomia?" si interroga il quotidiano. Fuori sicuramente Simone Verdi, Marko Pjaca avrà verosimilmente bisogno di altro tempo. In fase di recupero anche Tommaso Pobega e Dennis Praet. Ivan Juric dovrà tenere in considerazione tutte queste situazioni prima della sfida al Maradona. Buone notizie invece da David Zima e Josip Brekalo, rientrati a Torino senza acciacchi dalle Nazionali.