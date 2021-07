Tuttosport: “Ancora lotta Torino-Fiorentina per Messias”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tuttosport oggi fa il punto della situazione sul mercato del Torino scrivendo che l'uscita ormai sempre più vicina di Meité (in direzione Benfica) potrebbe finanziare il colpo Junior Messias. Il Crotone è retrocesso e dunque non potrà trattenere una delle rivelazioni della scorsa Serie A, resta dunque solo da capire se la corsa al brasiliano ex Casale sarà vinta dal Toro o dalla Fiorentina. Inoltre Vagnati continua a monitorare la situazione relativa a Ivan Ilic, centrocampista serbo già allenato da Juric all'Hellas Verona ma di proprietà del Manchester City mentre per la trequarti se non dovesse arrivare Messias le alternative sarebbero Marko Pjaca della Juventus e lo svincolato ex Sampdoria Gaston Ramirez.