Tuttosport: “Baeten dal Nec, acquisto granata di prospettiva”

Spazio ai movimenti di mercato del Torino su Tuttosport. I granata hanno ormai ottenuto il sì di Marko Pjaca, che vuole mettersi a disposizione del connazionale croato. Da limare gli ultimi dettagli della trattativa: il prestito con diritto di riscatto potrebbe trasformarsi in obbligo dopo un certo numero di partite giocate. Per Junior Messias Cairo ha offerto 8 milioni, alzando la posta dopo la cessione di Soualiho Meitè, ma da Crotone non arrivano risposte ed è difficile pensare, secondo il quotidiano, a un ulteriore rialzo da parte dei granata. Fronte uscita, la Spagna guarda al Torino: al Betis piace Lyanco, inseguito anche dallo Sporting Lisbona, il Siviglia punta a strappare Andrea Belotti per la Champions League. Nel frattempo il Toro mette a segno un altro colpo in prospettiva: si tratta della punta belga del Nec, Thibo Baeten, classe 2002.