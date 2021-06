Tuttosport: “Baselli la carta per arrivare a Messias”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

L'obbiettivo di Juric - riporta Tuttosport - è creare una squadra con giocatori giovani, affamati e fisicamente prestanti, motivo per cui Caceres e Ranocchia sembrano non interessare al tecnico granata. L'attaccante brasiliano del Crotone, Messias, attira tutt'ora l'attenzione del tecnico croato, ma l'ostacolo principale rimane il prezzo: si pensava girasse intorno ai 10 milioni, ma il direttore sportivo dei calabresi lo fissa a 12 milioni. Il Torino la soluzione potrebbe averla: offrire come contropartita tecnica Baselli, potrebbe interessare eccome al Crotone, che si rinforzerebbe a centrocampo. Rimane da capire se il giocatore può essere interessato a scendere in Serie B.