Tuttosport: “Belotti al Filadelfia, ma ancora in dubbio sul futuro”

"Si sono ritrovati - scrive TuttoSport - faccia a faccia, il tecnico e Andrea. Sorrisi, una vigorosa stretta di mano: un bel saluto caldo. Tanta cordialità reciproca": il primo allenamento al Filadelfia del Gallo Belotti e il primo incontro con il nuovo tecnico granata Juric, e poi a cena tutti insieme. l'attaccante bergamasco è ancora incerto sul da farsi per il suo futuro, e il tecnico granata gli ha chiesto una risposta a breve: "Non accetterei se Belotti cercasse di prendere tempo fino al 25 agosto". Sabato, per Belotti potrebbe essere la prima amichevole stagionale: il Toro sta cercando di organizzare un test con la Pro Vercelli, a porte aperte ma a numero ridotto per le norme anti-Covid e domenica in Olanda alle 18. Sulla questione Belotti si è espresso anche l'ex portiere Sirigu, compagno di avventura agli Europei: "Gli ho sempre consigliato - riporta Tuttosport - di essere felice e di non prendersi troppe responsabilità sulle spalle, perché lui è uno che sentiva il peso. E’ un ragazzo molto buono e questo lo ha fatto soffrire di più. Deve fare la cosa che lo rende felice. Per il Torino ha un grande amore e non sarà facile per lui, ma deve fare quello che si sente. Se si sente di continuare lo faccia, visto che è anche apprezzato da tutti. Però, ripeto: non deve niente a nessuno, ma fare solo quello che lo rende più felice. Comunque sa quello che vuole e saprà sbrogliare questa situazione ". Sul fronte calciomercato, il Torino è ancora in azione: oltre ai nomi in circolazione da un po' di tempo (Orsolini e Messias), spunta il nome di Brekalo: giovane giocatore del Wolfsburg, connazionale di Juric, valutato "almeno 15 milioni, ma i margini di progresso per un attaccante da 7 gol nella passata Bundesliga possono valere la spesa". 15 milioni, stessa cifra che servirebbe per Orsolini. Altri nomi sono sul mercato, tra cui Amrabat dalla Fiorentina, ma nessuno di questi è ancora in trattativa con il Toro.