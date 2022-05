Tuttosport: “Belotti, numeri pazzeschi in maglia granata”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Numeri pazzeschi. Quelli di Andrea Belotti in maglia granata, ovviamente, che ingigantiscono e glorificano i suoi sette anni col Toro - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . La tripletta di Empoli, la quarta in A da quando è al Toro, lo proietta nella storia del club. Perché ha raggiunto quota 100 reti in Serie A con la maglia granata e ha