Tuttosport: “Belotti per forza”

Rassegna Stampa / Le pagine dei principali quotidiani dedicate al Torino

Tuttosport si focalizza sulle condizioni di Andrea Belotti in vista della gara con l'Udinese, prevista per domani sera alle ore 20:45 sul terreno della Dacia Arena. In granata, tra difficoltà e assenze, il Gallo non va a segno da due mesi, ma rimane il punto di riferimento del Torino. Dopo essere guarito dal coronavirus, ha giocato 326'. Debilitato dall'inattività, è comunque riuscito a rendersi utile per i suoi, e ora nel mirino c'è una tra le sue vittime preferite, proprio i friulani, ai quali ha segnato 6 gol in 13 incontri. Tuttosport dà ampio spazio alle parole di Roberto Muzzi, oggi direttore dell'area tecnica dell'Arezzo in Serie C, ma in passato bomber granata. Così Muzzi si è espresso nei confronti di Nicola, suo ex compagno di squadra: "Lui conosce l’ambiente, anche quando giocava era così: incarna straordinariamente lo spirito granata. E’ un allenatore perfetto per il Toro e ha idee molto chiare su cosa serva alla squadra: va soltanto seguito". Tuttosport chiude poi dedica un approfondimento alle vicende della Coppa Italia del '43, conquistata a Milano dal Torino battendo 4-0 il Venezia. Da quel giro trionfale compiuto da Pianelli a marassi nel 1971 se ne persero le tracce, fino al 2002, quando ricomparì all'asta a Londra. Dopo altri 20 anni lontana dallo sguardo dei tifosi, è rinata ieri al Museo della Memoria Storica Granata. Maggiiori dettagli nel giornale oggi in edicola.