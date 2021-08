Tuttosport: “Bene Toro, ma la difesa ancora non convince”

Le pagine in edicola quest'oggi dedicate al Toro

L'amichevole di ieri contro l'Az Alkmaar è servita al Toro di Juric come ultima prova prima della prima gara ufficiale domenica 15 agosto in Coppa Italia contro la Cremonese: "La partita ha messo in mostra un coacervo di buone sensazioni ed illusioni, per lunghi tratti dell’incontro, con però una pesante tara negativa. Sul piatto della bilancia colorato di rosa - scrive TuttoSport - appoggiamo la personalità, il pressing sempre abbastanza alto, la voglia di prendere in mano il pallino e di scrivere la partita". Nonostante il gol del vantaggio granata di Pjaca, il Torino non è riuscito, con Verdi, Zaza e i subentrati Belotti e Sanabria, ad essere decisivo. Se il centrocampo è riuscito a cavarsela, la difesa è il reparto più che preoccupa: più volte Djidji e Izzo, insieme a Vojvoda non sono riusciti a gestire i palloni, che han poi portato ai due gol olandesi. "Mezzo Toro, nella formazione e nel rendimento", e in più si aggiunge la questione Belotti, ancora indeciso sulla sua futura carriera (Roma, Fiorentina e Inter sono interessate, ma al momento l'offerta più appetibile rimane quella di Cairo. Si pensa comunque ad altri nomi tra cui sempre Messias, Orsolini e Brekalo). "Di sicuro (e questa è l’unica certezza) il Toro ha bisogno di rinforzi". Sulla questione Belotti si è espresso anche il difensore granata Rodriguez: come riporta Tuttosport, "Non posso dirvi se resterà o andrà via, non lo so proprio. E’ da tanti anni qui, ha il Toro dentro al cuore, ma non so come finirà questa storia. Non so che farà, cosa voglia fare: decide lui, deciderà lui. Gli manca ancora di sicuro la forma giusta, in campo era un po’ stanco, ma in questi giorni ha lavorato tanto. Ma è sempre forte, lo conosciamo bene".