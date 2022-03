Tuttosport: “Berisha non basta, serve un portiere di livello per questo Toro”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport propone un approfondimento sulla situazione dei portieri del Torino. Il club granata è alle prese con un problema in questo ruolo dato che ad inizio anno era Milinkovic-Savic il titolare ma nelle ultime gare è partito dal primo minuto Berisha (complice anche l'infortunio del serbo). Juric potrebbe chiedere a Cairo e Vagnati un nuovo portiere per la prossima stagione. Il terzo portiere Gemello, dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, non ha più avuto occasioni e allora sembra che verrà ceduto in prestito in Serie B. Berisha invece dovrebbe rimanere come secondo portiere ma il problema principale per i granata sarà piazzare Milinkovic-Savic.