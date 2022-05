Tuttosport: “Brekalo non riscattato, si punta a Pobega”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Un mancato riscatto che lascia tutti i tifosi e società increduli: Josip Brekalo non farà parte l'anno prossimo del Torino. Il giocatore non è stato riscattato, e dunque la società non dovrà dare quei 15 milioni al Wolfsburg. Ora l'obiettivo, tenendo conto dell'evolversi della situazione di Pjaca che non verrà riscattato e di Praet, è quello di puntare tutto sul rossonero Pobega, che in questa stagione ha dimostrato dimestichezza tra centrocampo e trequarti: "Il Toro - scrive Tuttosport - avrebbe a questo punto la liquidità per aprire una trattativa con il Milan per Tommaso Pobega, elemento che può ricoprire più ruoli e che con Juric è cresciuto in maniera esponenziale", e se Messias non dovesse essere riscattato dalla società milanese, i granata possono comunque tenerlo come un'alternativa valida. Come sostituto di Messias, infatti, il Milan ha tenuto in considerazione anche Brekalo: "Il croato sarebbe per molti motivi il giocatore adatto per Pioli. E anche per Gazidis, che ha sempre preferito puntare su profili giovani, forti ma ancora non campioni affermati, per completare il processo di maturazione". A pensare al futuro c'è anche Ola Aina, che con la Roma sostituirà Singo e proverà a dare dimostrazione del suo valore.