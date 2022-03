Tuttosport: “Brekalo vuole il Toro, contatti con Cragno”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Per il riscatto di Brekalo c'è ancora tempo, ma il Wolfsburg non sembra lasciare la strada spianata: la volontà del giocatore è quella di rimanere alla corte di Ivan Juric per un'altra stagione almeno, e la società di Urbano Cairo ha tempo fino al 15 maggio per riscattarlo e acquistarlo definitivamente. Se per il 14 granata c'è ancora tempo, per il resto della squadra il direttore sportivo Vagnati si è già messo all'opera: ci sono stati dei contatti con Cragno, portiere del Cagliari. Dal Filadelfia, invece, arrivano buone notizie per Marko Pjaca: i test fisici svolti hanno rivelato i risultati migliori per il croato, che quindi potrebbe già riprendersi il suo posto in campo sabato contro la Salernitana, considerando la squalifica di Pobega e Brekalo che deve ancora sottoporsi al tampone molecolare che confermerà o meno la sua negatività.