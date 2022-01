Tuttosport: “Bremer, scatto di Vagnati per il rinnovo”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport, il focus è sul mercato invernale. In particolare l'attenzione va a Gleison Bremer. Il difensore fa gola a tanti, ma l'idea del club è strappare il rinnovo di contratto fino al 2024. Il prolungamento permetterebbe ai granata di scongiurare in caso di addio una possibile partenza a zero. Si smuove anche il mercato d'entrata: si riscalda la pista Fares, con il Genoa più propenso a liberarlo. E spunta il nome dell'esterno offensivo Lainez. Da valutare invece Amrabat - ancora in Coppa d'Africa -, piacciono sempre anche Rieder e Orsolini.