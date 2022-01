Tuttosport: “Bremer vicino al rinnovo, rifiutati 30 milioni dal Newcastle”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Promessa mantenuta. Il presidente granata Urbano Cairo a fine anno aveva tranquillizzato i tifosi, assicurando che nel mercato di gennaio Bremer non si sarebbe mosso da Torino: detto fatto, è stata rispedita al mittente un'offerta di 30 milioni avanzata dal Newcastle, che avrebbe voluto ingaggiare il centrale brasiliano già in questa sessione. Non solo, Bremer sarebbe anche molto vicino alla firma sul prolungamento del contratto, come riportato da Tuttosport: "Sì, il rinnovo di Bremer è dietro l’angolo: confermate le anticipazioni pubblicate ieri su queste colonne, il Torino e il giocatore hanno trovato un sostanziale accordo sul prolungamento del contratto. L’attuale legame riporta come scadenza la data del 30 giugno 2023. Non sarà più così: il nuovo contratto sarà almeno fino al 2024, con la possibilità per il Torino di usufruire, volendo, anche di un’opzione unilaterale per un ulteriore prolungamento (fino al 2025) Minimi, ormai, i dettagli ancora da discutere e risolvere. Anche l’ingaggio subirà un’impennata con effetto immediato (non appena, cioè, il nuovo contratto sarà depositato: al più tardi a inizio febbraio, cioè a fine mercato, ma ormai la strada è in discesa e potrebbe persino subire ulteriori accelerate, con comunicazioni ufficiali anticipate rispetto ai piani originari)".