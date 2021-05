Tuttosport, Cairo insulti all’Appendino: “Robaldo? Colpa del Comune”

Rassegna Stampa / Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Tuttosport oggi riporta una notizia clamorosa rigurado il presidente del Torino, Urbano Cairo. Il quotidiano piemontese scrive di gravi insulti pronunciati in pubblico da parte del patron granata nei confronti della sindaca di Torino, Chiara Appendino. Il tutto nasce da un confronto tra Cairo e un gruppo di tifosi che gli chiedono della situazione Robaldo e il presidente alessandrino risponde con toni molto forti dando la colpa al Comune e insultando pesantemente la sindaca Chiara Appendino con epiteti davvero maleducati. Il numero uno granata si rende così protagonista di una pessima figura che potrebbe avere ritorsioni anche in tribunale secondo Tuttosport. La sindaca Appendino ha risposto dicendo di non voler commentare questi insulti e che per la situazione Robaldo non sussiste nessuna questione politica ma bensì di carattere tecnico.