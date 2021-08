Tuttosport: “Caldara ricorda Pjaca, a centrocampo obiettivo Amrabat”

Le notizie sul Toro dei principali quotidiani in edicola

Quella che all'apparenza sembra essere soltanto una sconfitta, per il Toro vale oro: è la prova di una squadra che ha grinta, voglia di riscattarsi, di vincere e di migliorare per poter iniziare il campionato al massimo. Juric lo sa, e nel post-partita ne parla da più che soddisfatto. Ha potuto vedere il suo gruppo giocare con "una squadra con molti valori tecnici e con tanti bravi giocatori, che magari in Italia non si conoscono" - così definita da Juric stesso - e ora può fare le scelte adatte sui giocatori prima dell'inizio della Serie A. Nel primo tempo il Toro non è riuscito ad inserirsi granchè in partita, e dopo aver subito il gol dello 0-1 finale, è migliorato tanto quanto bastava per sfiorare il pareggio con una traversa dell'ultimo arrivato Pjaca. Nota negativa per Milinkovic-Savic, che non sta facendo una buona impressione al tecnico granata, che però a fine partita dichiara: "Sono molto soddisfatto di quello che ho visto. E’ andata persino molto meglio rispetto a ciò che mi aspettassi. Specialmente i primi 60 minuti sono stati molto buoni. Mi spiace per il risultato, la squadra meritava di più". Parlando di gruppo, oltre agli infortunati Baselli, Lyanco e Iago, ieri in partita è stato costretto ad uscire anche Bremer, a causa di una botta subita alla caviglia destra, che già era dolorante in ritiro, che al momento si spera possa tornare subito all'opera negli allenamenti al Filadelfia - dove sarà presente anche il capitano Belotti, e Singo, dopo l'eliminazione della sua nazionale dall'Olimpiade.