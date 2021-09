Tuttosport: “C’è Brekalo, ma è un Toro incompiuto. Che rimpianto Amrabat!”

Le notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Taglio differente rispetto agli altri quotidiani quello di Tuttosport. Toni meno esaltanti nei confronti della gestione del calciomercato da parte della società granata. Si legge: "Il mercato in entrata può ritenersi abbastanza positivo, con l’eccezione della mancanza di un centrocampista di sostanza da affiancare a Mandragora (in basso a sinistra Vagnati spiega il perché del mancato affondo per il marocchino della Fiorentina, col quale c’era l’accordo sia per il cartellino che per l’ingaggio). Così non si può dire per le uscite. L’attesa e auspicata rinfrescata non è arrivata: sono rimasti i vari Rincon, Baselli, Verdi e Zaza, nonostante una posizione marginale nelle gerarchie di Juric. Ma non è finita qui: nei prossimi giorni non è da escludere l’arrivo dello svincolato Mustafi". E sul mancato arrivo di Amrabat: "La bilancia degli arrivi, almeno da un punto di vista tecnico, pende quindi dal lato positivo, anche se il Toro non ha avuto lo sprint per definire l’operazione Amrabat. Un peccato, visto che lunedì Vagnati aveva trovatol’accordo sia con la Fiorentina che con il giocatore per il cartellino".