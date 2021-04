Tuttosport: “Con Nicola il più bel Toro degli ultimi anni”

“Questo è il Toro che piace a Belotti” titola Tuttosport. Il quotidiano sportivo torinese racconta anche un siparietto avvenuto dopo il gol di Rincon: “Una rete che ha liberato l’urlo di Cairo all’indirizzo del numero 9:...

"Questo è il Toro che piace a Belotti" titola Tuttosport. Il quotidiano sportivo torinese racconta anche un siparietto avvenuto dopo il gol di Rincon: "Una rete che ha liberato l’urlo di Cairo all’indirizzo del numero 9: «Gallo, Gallo, Gallo», ha gridato il presidente dalla tribuna finché il centravanti non si è rivolto al patron con un largo sorriso. Se foriero di un rinnovo contrattuale non è ancora dato sapere, certo è che in questo Toro autore di ben 27 tiri verso la porta, tutti sono sembrati “dei Belotti”.