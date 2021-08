Tuttosport: “Da Ricci a Ribery passando per Mustafi. Un occhio agli svincolati”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Tuttosport fa oggi il punto sulla lista di svincolati che potrebbero essere utili alla causa granata. Il quotidiano elenca infatti diversi calciatori senza contratto, alcuni già conosciuti, altri meno, a cui il Torino potrebbe dar fiducia in questa sessione di calciomercato improntata sull'austerity, come dichiarato da Juric. "Oggi che per la chiusura della finestra di mercato si contano le ore, e che Vagnati e company hanno dimostrato di essere in difficoltà, perché non guardare agli svincolati? Una scelta nel nome dell'austerity per una società che deve rendersi conto come senza monete non si possano vedere i cammelli. Partendo dalla difesa, il nome più quotato è quello di Shkodran Mustafi, tedesco campione del mondo nel 2014 e reduce dall’esperienza con lo Schalke. Senza contratto anche il coetaneo Jemerson, brasiliano per tanti anni titolare al Monaco e reduce dall’esperienza con il Corinthians. Sempre in difesa, occhio all’ex Milan e Lazio Mateo Musacchio. A centrocampo, il nome giusto per Juric tra gli svincolati potrebbe essere quello di Matteo Ricci, 27 anni, che dalla convocazione in Nazionale a marzo si trova oggi (inspiegabilmente) al palo dopo che il suo contratto con lo Spezia è scaduto. Caratteristiche diverse per il brasiliano Fernando, 29enne, ex-Sampdoria e per Ntcham, nome interessante per età e caratteristiche: 25 anni, fisicamente dotato e con buona tecnica. Sulla trequarti c’è anche quel Gaston Ramirez che il Torino ha trattato già un anno fa con la Sampdoria. In avanti, i nomi sono quelli di Valere Germain (attaccante 31enne ex Marsiglia), dell’ex juventino Sebastian Giovinco (fresco di svincolo dall’Al Hilal)e di Franck Ribery".