Tuttosport, Daniele Fortunato: “Toro salvati e poi rivoluziona tutto”

Rassegna / Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

La settimana del Derby della Mole viene inaugurata su Tuttosport dall'intervista al doppio ex Daniele Fortunato. Si legge: "Mi fa riflettere: hanno messo mano alla squadra ben quattro allenatori negli ultimi 15 mesi, ma nessuno è riuscito ad invertire la rotta. Mazzarri, Longo, Giampaolo e ora Nicola hanno fatto tutti fatica. Servirà una rivoluzione in estate, ma sarà importante mantenere un'ossatura forte di giovani: Bremer, Singo, Sanabria e Mandragora devono essere i punti fermi". E ancora circa le prospettive del futuro dei granata Fortunato aggiunge: "In estate, fossi nella società, ne cambierei tanti. E farei un ragionamento serio intorno a Belotti: se si vuole tenere uno così, bisogna costruirgli una squadra in grado di lottare almeno per la parte sinistra della classifica. Altrimenti sarebbe meglio cederlo per costruire una rosa più omogenea e rifondare tutti i reparti. Da questo punto si capirà quale sarà il Toro del futuro. Mi auguro che il Gallo possa essere decisivo nel derby: non è al top della condizione, ma è un giocatore determinante".