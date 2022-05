Tuttosport: “Ecco i dieci rinforzi per convincere Juric”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Serviranno dieci rinforzi in vista della prossima stagione": queste sono state le parole di Ivan Juric al termine della sfida tra Torino e Roma che ha chiuso la stagione del Toro 2021/2022. Il quotidiano stila una lista dei dieci rinforzi per il tecnico granata in vista della prossima stagione: il tecnico granata "vuole un numero 1, due marcatori, un esterno, tre centrocampisti con Mandragora e altrettanti trequartisti" scrive il quotidiano. All'incontro di domani che si svolgerà tra la società ed il tecnico croato, Juric vuole arrivare già sapendo la decisione riguardante il futuro di Andrea Belotti.