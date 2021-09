Tuttosport: “Ferrari e Barolo, Rincon riparte e sa come riconquistare Juric”

Le ultime sul Torino sui quotidiani odierni in vista della gara di giovedì tra granata e Lazio

Tomas Rincon protagonista sulle colonne di Tuttosport in questo mercoledì 22 settembre 2021. Si legge: "In giro con la sua Ferrari tra le bellezze del Piemonte: così Tomas Rincon cerca di dimenticare un inizio di stagione in cui è stato lasciato spesso ai box dal tecnico Ivan Juric. Così, il giorno dopo la vittoria sul Sassuolo - che lo stesso giocatore ha festeggiato sui social pur non essendo sceso in campo. Nel nuovo ciclo tecnico granata è considerato la quinta scelta (dietro Mandragora, Pobega, Lukic e all’occorrenza Linetty), davanti solo a Baselli nelle gerarchie per la mediana di Juric. Dalla sua, Rincon è convinto ancora di poter essere utile alla causa, viste le spiccate qualità nella riconquista del pallone che ben si sposano con il calcio aggressivo che l’allenatore croato".