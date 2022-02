Tuttosport: “Gli errori di Vanja sono ormai una costante, è l’ora di una pausa”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Vanja Milinkovic-Savic, insieme ai suoi errori, è il protagonista sulle pagine di Tuttosport. Sul quotidiano si legge: "Tutto è cominciato il 23 gennaio, allo Stadio Grande Torino, contro il Sassuolo. Berardi vede l’uscita incerta di Milinkovic-Savic e mette in mezzo un pallone che il gigante serbo segue con lo sguardo senza intervenire, rinculando verso la porta che non riesce più a coprire: Raspadori ha lo specchio aperto e mette in rete, complice una piccola deviazione di Lukic che contribuisce a spiazzare ulteriormente l’estremo difensore granata, mal posizionato. Sì, la vertiginosa discesa di Vanja è iniziata qui. Per poi proseguire a Udine (due papere nel recupero, una di piazzamento sulla punizione di Molina e l’altra doppia: perde palla e poi provoca il rigore trasformato da Pussetto), in casa contro il Venezia (spettatore sul cross di Crnigoj per la testata vincente di Haps) e, infine, nel derby: di nuovo assente sul corner per De Ligt. Ormai il più delle volte non esce, sta impietrito in porta e come se non bastasse nella posizione sbagliata".