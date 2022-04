Tuttosport: “Grande prestazione del Torino, ma il recupero è ancora fatale”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

Il Torino ancora una volta viene beffato nel finale. E ancora una volta contro la Lazio. Tra andata e ritorno, sono quattro i punti sfumati dalla formazione granata contro quella biancoceleste. Nelle pagelle di Tuttosport, Vojvoda è il granata con il voto più alto tra tutti: 7. "Nel primo tempo ha sul sinistro il pallone buono per segnare ma il suo tiro debole finisce sulla parte esterna della rete. Poi cresce, si alza. Di- fende e attacca. Una partita importante, una delle tante che ha disputato in questa stagione. Il migliore dei granata". Invece ha convinto poco Singo, entrato al 29’ del secondo tempo. "Per niente positivo. Anzi: anche lui, con Bremer e Berisha, dorme nel finale lasciando solo Immobile a spedire in gol di testa".