Tuttosport: “I tifosi chiedono spazio per Gemello tra i pali”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"La questione portiere in casa Toro resta uno dei principali temi caldi - si legge tra le pagine di Tuttosport - . A contribuire all'ormai consueto ritornello su chi sarà il titolare tra i pali alla prossima occasione c'è per certo Milinkovic-Savic, le cui prestazioni nel 2022 sono crollate e la cui capacità di invertire la tendenza per ora stenta a emergere. Ma, ora, c'è anche mister Juric, che a margine del passo falso casalingo contro il Cagliari ha apertamente messo in dubbio la posizione del serbo nelle gerarchie interne". I tifosi, in particolar modo sui social, stanno lanciando la loro convinta candidatura, tutta in favore di Luca Gemello. "L'estremo difensore di Savigliano, classe 2000, ha esordito in granata alla ripresa del campionato a gennaio, contro la Fiorentina, causa positività al Covid di Milinkovic-Savic e contestuale acciacco fisico di Berisha. Ovvero di colui che, nelle già citate gerarchie di inizio stagione, occuperebbe in ogni caso il ruolo di numero 12, come confermato dalla gara di Coppa Italia contro la Sampdoria a dicembre".