Tuttosport: “Il Filadelfia ha dato una spinta decisiva ai ragazzi di Coppitelli”

Dopo la gara vinta per 2-0 contro l'Atalanta, il tecnico della Primavera granata Federico Coppitelli ha sottolineato l'importanza che ha avuto tornare a giocare al Filadelfia, tema riportato anche sulle pagine odierne di Tuttosport: "Mai più senza il Filadelfia. Facile a dirsi, difficile a farsi. Ma è chiaro che l'ultima parola su questo argomento spetterà a Ivan Juric. Ricapitolando: il ritorno della Primavera nel tempio granata ha avuto effetti benefici da subito. Impianto pieno, Atalanta piegata con un secco 2-0, pubblico coinvolto anche grazie alla presenza delle squadre del vivaio, chiamate a sostenere a gran voce la formazione di Federico Coppitelli, attesa da un crocevia fondamentale per la salvezza. Lo stesso tecnico romano ha commentato così l'importanza del Filadelfia, non facendo tanti giri di parole: «Quando si guarda il cammino di questa squadra, si deve valutare che ha fatto trenta partite fuori casa. Quando giochi contro il Genoa a Biella, ci sono trenta tifosi loro e nessuno del Toro. E noi abbiamo sempre lavorato in questa condizione». Puntualizzazione doverosa sull'andamento della stagione, con una piccola aggiunta di pepe da parte di Coppitelli rivolta alla Figc: «Il Filadelfia ha un campo che è unico per la prima squadra: ci può stare la scelta di non farlo utilizzare alla Primavera, lo dico anche contro il mio interesse. Giocare a Biella è diverso, ma vedendo alcune squadre che giocano su campi minimali ci viene il dubbio che anche noi potessimo trovare un impianto a Torino più comodo per i nostri tifosi. L’impianto di Biella era anche un modo per restituire ai ragazzi il senso di uno stadio»".