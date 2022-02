Tuttosport: “Il gol riaccende le speranze dei tifosi sulla permanenza di Belotti”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Questa mattina Tuttosport sottolinea le speranze dei tifosi del Torino di vedere restare ancora per la prossima stagione il loro capitano Andrea Belotti. Il gol nel derby contro la Juventus e le parole sempre positive del tecnico granata Ivan Juric nei suoi confronti stanno alimentando nuovamente le speranze dei tifosi. L'obiettivo dei supporter granata è quello di far sentire la propria vicinanza a Belotti nei prossimi mesi per provare a far continuare il matrimonio tra il Gallo e il Torino.