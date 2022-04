Tuttosport: “Il Maiorca vuole Sanabria. Il Toro chiede 6 milioni”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' il calciomercato del Torino al centro delle colonne di Tuttosport. Il quotidiano infatti, effettua un'analisi del reparto offensivo granata, che in estate dovrà essere assolutamente risistemato. Il nome attorno al quale tutto ruota è ovviamente quello del Gallo Belotti, la cui decisione sul futuro sarà importantissima ai fini delle scelte di mercato in attacco. Poi c'è Zaza, per il quale i granata hanno speso 15,6 milioni per acquistarlo e che in estate verrà ceduto, ed infine ci sono Pellegri e Sanabria, giocatori il cui destino sembra essere intrecciato. Stando a ciò che riporta Tuttosport infatti: "Il paraguaiano è stato contattato dal Maiorca, società spagnola, e a lui non dispiacerebbe tornare in Liga visto che ha già militato, con buoni risultati, nel Betis Siviglia. C’è già stato un primo contatto con il club e il Toro per cederlo vuole incassare almeno 6 milioni, guarda caso la cifra che dovrebbe versare al Monaco per Pellegri". Il Toro quindi punta su Pellegri, ma, in caso Belotti dica addio, il Torino dovrebbe andare alla ricerca di un attaccante da 15 gol a stagione. Stando al quotidiano, i nomi più interessanti in tal senso sono Joao Pedro e, in alternativa, Giovanni Simeone.