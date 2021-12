Tuttosport: “Il Milan chiede 40 milioni per Pobega”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio è dedicato al mercato. Fa gola il nome di Tommaso Pobega, una delle rivelazioni di questo avvio di campionato. Secondo il quotidiano il Milan, proprietario del cartellino del centrocampista triestino, chiederebbe per lui 40 milioni. E continuerebbe anche l'interesse per Gleison Bremer, corteggiato da più club europei. In uscita invece Armando Izzo, che per ora sembrerebbe contesto tra Genoa e Cagliari. Anche Daniele Baselli piace alle stesse piazze. In prestito invece potrebbe finire Ben Kone, per acquisire minutaggio.