Tuttosport: “Il Torino di Juric dà spettacolo, ma troppi punti persi nel finale”

"C'è un po’ tutto il Toro, nel rocambolesco 4-4 di Bergamo: la tesi granata, ma pure la sua antitesi. Dal Gewiss Stadium - scrive Tuttosport - la squadra di Juric esce con una serie di certezze", tra cui la presa in atto delle proprie capacità e qualità, e la dimostrazione di star creando una solida base per il futuro della società. Ma il punto negativo del Torino rimane sempre la mentalità: "Cosa continua a stonare, semmai, è quell’incapacità strutturale nel gestire una situazione di vantaggio nei minuti finali. Ben 14 i punti persi per gol subiti nei dieci minuti finali o nel recupero. Rapido il calcolo: i granata potrebbero teoricamente viaggiare a quota 58 in classifica, cioè appaiati alla Roma che, quinta in classifica, in Europa ha buone chance di andarci in questa stagione". Nel gruppo squadra, intanto, Praet e Lukic diventano sempre più leader: il 10 granata è il rigorista, il 23 l'anima della fase offensiva. Bremer invece rimane sempre la solita sicurezza in difesa. E dopo il triplice fischio, anche l tecnico granata, insieme alla squadra, si ritiene soddisfatto e contento della gara: come dichiarato da lui stesso nel post partita, ha visto tutte le caratteristiche di questo Toro e dei singoli giocatori, ma rimane sempre il rammarico di non essere riusciti a portare a casa la vittoria.