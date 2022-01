Tuttosport: “Il Torino tenta il colpo a sorpresa: Nandez nel mirino granata”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Cairo sta cercando il colpo ad effetto - si legge su Tuttosport - . In queste ultime ore, infatti, sta lievitando una complessa trattativa tra Torino e Cagliari che potrebbe anche portare in granata Nahitan Nandez". Il club rossoblù si è convinto a cedere il centrocampista e saltate le opzioni Tottenham e Leeds, adesso anche l’Inter e il Napoli si sono allontanate. Il club granata dopo la vittoria sulla Fiorentina sarebbe pronto a regalare a Juric un rinforzo da salto di qualità. Il Cagliari, invece, punta forte su Izzo per rinforzare la difesa. "E’ un giocatore che ha espressamente chiesto Mazzarri - si legge sul quotidiano - . E anche Baselli interessa al tecnico dei sardi. Si tratta di due giocatori di cui si è sempre fidato e che l’avevano portato a raggiungere i preliminari di Europa League". Su Baselli, però, ci sono anche Genoa e Bologna, mentre su Izzo l’Udinese. "Nelle ultime ore si è poi passato a valutare un possibile scambio di prestiti Izzo-Nandez".