TuttoSport: “Il Toro a Napoli per cercare l’impresa”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Riprendersi dalla sconfitta contro la Juventus per il Torino di Juric è più difficile di quel che si pensi: il suo avversario - il Napoli di Spalletti - non perde da inizio campionato, e i granata avranno il compito di fermarli dall'ottava vittoria consecutiva. "Sulla carta - scrive TuttoSport - la trasferta peggiore contro una squadra capace di mettere assieme 7 vittorie su 7, con 18 reti segnate e appena 3 subite". Nel Torino però, rientrano Belotti e Zaza, che rimpiazzano così l'appena tornato dagli impegni con le nazionali Sanabria. Il derby dev'essere uno stimolo in più, quindi, per andare a Napoli e fare bene, e il primo passo lo fa la mentalità: "Reagire sì, ma lucidamente: pur contro marziani". I granata potranno contare quindi su Belotti e Zaza, ma dovranno fare ancora a meno di Praet, Pjaca e Verdi, ancora indisponibili per gli infortuni subiti. Quanto alla formazione, che nonostante le molteplici assenze rimarrà basata sul 3-4-2-1, capitan Belotti e Zaza troveranno entrambi posto in campo, lasciando così una giornata di riposo a Sanabria, su cui il tecnico granata ha dovuto puntare nell'ultimo mese. A sostegno del Gallo, alla ricerca della centesima rete in Serie A, Brekalo e Linetty scelte obbligate, e a centrocampo l'unico dubbio è il ballottaggio tra Mandragora, Lukic e Pobega per i due posti da coprire. "È ancora un Toro in fasce. Ma sta diventando - scrive TuttoSport - anche un Toro in fascia. Perché è dalle zone esterne che i granata costruiscono le azioni più pericolose": Aina e Singo, che parte chiaramente in vantaggio su Vojvoda, sono i due esterni a cui si affiderà Juric, che però potrà contare anche sul contributo di Cristian Ansaldi. "Di sicuro sarà un match spettacolare perché questo Toro, targato Juric, non ha nessuna intenzione di fare la comparsa e sino ad oggi (a parte Firenze) se l’è giocata alla pari con tutti".