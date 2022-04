Tuttosport: “Il Toro cerca una vittoria di prestigio per il compleanno di Pulici”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

Tuttosport oggi ricorda il 72° compleanno di Paolo Pulici, straordinario ex attaccante del Torino scrivendo che i granata questa sera cercheranno una vittoria a Bergamo in suo onore. La squadra di Juric stasera sarà impegnata contro l'Atalanta di Gasperini e l'obiettivo sarà quello di riuscire ad ottenere i 3 punti contro una big del campionato, cosa ancora mai successa in questa stagione. L'obiettivo di Juric per il match odierno sarà anche quello di riuscire a fare bella figura contro il suo maestro Gasperini, con il quale ha condiviso le esperienze in panchina di Palermo, Inter e Genoa. Per riuscire a vincere questa sera, il tecnico granata può contare su un Andrea Belotti ritrovato e che va verso sempre di più verso una convocazione inaspettata fino a pochi giorni fa.