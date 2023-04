Tuttosport: “Il Toro dà fiducia a Vanja, ma si cerca un vice che lo tenga sveglio”

"Fiducia a Milinkovic Savic, tant’è che gli è stato prolungato il contratto - si legge su Tuttosport - . Ma è una fiducia che dovrà procedere con altri miglioramenti perché il serbo continua a convivere con qualche incertezza. In questo momento, con Berisha fuori rosa e che a luglio lascerà il Toro, ci sono due ragazzi: Gemello e Fiorenza. Quindi non c’è concorrenza e questo può far sentire molto sicuro il gigante serbo. E si sa che la mancanza di rivali d’un certo

spessore alla distanza può provocare dei danni. E’ un aspetto psicologico da non sottovalutare. Per questo motivo i dirigenti granata stanno cercando di capire come comportarsi nella prossima stagione, per quanto riguarda il delicatissimo ruolo del portiere. Tatarusanu, Cragno e Mirante sono nel mirino con prospettive diverse".