Tuttosport: “Il Toro di Juric domina e trascina”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

"La nostra miglior gara" l'ha definita Ivan Juric la partita vinta ieri per 2-1 contro il Bologna dell'ex granata Sinisa Mihajlovic. Il gol di Sanabria (dopo una grande azione di Lukic) e l'autorete di Soumaoro hanno permesso al Toro di portare a casa i tre punti: a nulla è servito il rigore (molto dubbio) trasformato da Orsolini. Dopo la vittoria, Juric ha spiegato nel postpartita le sue idee: "Io sono il più grande aziendalista che ci sia. Basti vedere a Verona quello che abbiamo fatto in 2 anni, chi abbiamo preso e chi abbiamo venduto e a quanto, così da costruire una squadra importante senza investimenti. A me piace lavorare con giovani di qualità, di prospettiva. Per squadre come il Torino di oggi è l’unico modo giusto di fare le cose, con l’aggiunta del vivaio: quello dell’Atalanta è bellissimo, il nostro non è così".