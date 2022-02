Tuttosport: “Il Toro e gli impianti dei sogni”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Poi si parla del Robaldo: "Semaforo rosso al Robaldo. Nell'area della periferia sud di Torino in cui sorgerà il polo unico delle giovanili granata, infatti, in questi giorni non muove foglia. L’obiettivo concreto del Torino è quello di vedere i “torelli” inseguire finalmente un pallone sui 5 campi in sintetico del Robaldo entro l’estate del 2023, così da poter pianificare all’interno del polo unico granata l’attività del vivaio nella stagione successiva, se non addirittura già nella primavera del prossimo anno".