Tuttosport: “Il Toro sbanca Verona e sale all’ottavo cielo”

Il Torino supera l'Hellas Verona al Bentegodi per 0-1, conquistando l'ottava vittoria esterna stagionale e confermandosi all'ottavo posto al pari di Fiorentina e Monza. Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano, commenta così la partita dei granata: "Il collettivo funziona, ed è nobilitato dalla qualità di singoli che già rubano la scena, ma che hanno ulteriori e ampi margini di crescita. Il Buongiorno del Bentegodi è il sogno difensivo di ogni allenatore, nonché di ogni tifoso. Un passo indietro, ma soltanto in senso anagrafico, guardando ai 2001 Ricci e Ilic. Due che per come si stanno muovendo di recente non sfigurerebbero in club di altissima fascia. Poi c'è Singo (22 anni), il quale ieri ha surclassato Lazovic, così come Karamoh (24) sulla fascia opposta. Senza dimenticare Vlasic, che ha deciso il match con un gioiello - tiro con il sinistro dai venti metri. Ora il Toro è a quota 49: con qualche spreco in meno almeno l’ottavo posto sarebbe già blindato".