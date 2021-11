Tuttosport: “Ipotesi di mercato: Rincon-Genoa, Baselli-Bologna”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna Tuttosport si concentra sul mercato di gennaio. Alcune indiscrezioni sono arrivate direttamente dall'Argentina, vista la presenza degli emissari granata a Buenos Aires per vedere Francisco Ortega del Velez. Ma tengono banco anche le trattative in uscita. In particolare estranei alle gerarchie di Juric sembrano Rincon e Baselli, in campo contro lo Spezia ma non convincenti. Per il primo il quotidiano ipotizza un passaggio al Genoa, mentre per il secondo un approdo al Bologna di Sinisa Mihajlovic per rilanciarsi.