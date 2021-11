Tuttosport: “Italia-Svizzera, Gallo pensaci tu!”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' il giorno di Italia-Svizzera, la sfida decisiva del gruppo C della zona Europa per la qualificazione a Qatar 2022. Per gli Azzurri l'incubo Svezia sullo sfondo, ma anche diversi problemi di formazione, a partire dall'assenza di Chiellini, che ha abbandonato il ritiro di Coverciano, e quella di Immobile. A tal proposito, Mancini dovrebbe aver trovato il sostituto: si tratta proprio del Gallo Belotti, il quale, nonostante non sia al 100% della condizione, come affermato dallo stesso CT ieri, dovrebbe essere schierato dal primo minuto. A proposito di questo, Tuttosport, nell'edizione odierna del quotidiano scrive: "E’ noto che, dopo l’indisponibilità di Immobile, il ct abbia provato alcune soluzioni alternative (oltre a convocare Scamacca) per sostituire il centravanti della Lazio, a cominciare da quella che prevede la riproposizione di un “tridente leggero” (più che un falso centravanti) con Insigne, Chiesa e Berardi ad alternarsi nelle posizioni. Ma sia le recenti prestazioni (quella con la Spagna in Nations League) sia le contingenze attuali (anche Berardi, a proposito di infortuni, non è al meglio), stanno spingendo Mancini a puntare decisamente su Belotti".