Tuttosport: “Izzo deve riconquistare Juric, fisicamente c’è ma con la testa?”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

L'edizione odierna di Tuttosport scrive del possibile rientro di Armando Izzo che deve riconquistare la fiducia di Ivan Juric. Il difensore napoletano sembra aver smaltito i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori a lungo creando malumore al tecnico croato che prima del match contro la Lazio aveva affermato: "Ha preso una botta tre settimane fa e non è ancora pronto. E stiamo parlando di una botta". Per questa ragione Izzo dovrà darsi da fare per risalire nelle gerarchie del suo allenatore e per battere la concorrenza di Djidji e Rodriguez che fino ad ora sono sempre stati titolare insieme a Bremer. Se Izzo è sulla via del recupero c'è invece Pjaca che si è infortunato e salterà la sfida di domani con il Venezia. Il croato rischia di saltare anche il derby con la Juventus creando di fatto una situazione di emergenza per Juric nel reparto offensivo dato che al momento sono indisponibili Pjaca, Belotti, Zaza e Praet.