Tuttosport: “Izzo, Verdi e Zaza: ai margini del progetto e in cerca di squadra”

Le principali notizie sul mondo del Torino sui quotidiani odierni

Tuttosport punta su coloro i quali sono ai margini del progetto di Ivan Juric, su tutti Armando Izzo, Simone Verdi e Simone Zaza. Si legge: "Ci ha provato in ogni modo, ma senza successo: al corposo lavoro in entrata, concretizzatosi in particolare nelle ultime due giornate utili per chiudere le trattative, il responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati non ha saputo appoggiare un uguale attivismo anche in uscita. E così l’auspicata rinfrescata della rosa, riconosciuta come prioritaria dallo stesso Cairo, non si è concretizzata. Quattro, in particolare, i giocatori in partenza, ma che in definitiva hanno perso il treno per lasciare Torino: Izzo, Baselli, Verdi e Zaza. Tre dei quali, in questo momento, sono ai box oltreché ai margini del progetto tecnico di Juric".