Tuttosport: “Juric 1° atto: fare un Toro in 17 giorni”

in attesa dei rinforzi e che il gruppo si completi con i nazionali non venduti (Belotti?) o non lasciati liberi con una rescissione (Sirigu) Tra oggi e il 29 luglio si snoderanno 16 giorni pieni di lavoro. Il 30 sarà l’ultima mattina dei granata sotto il sole (o le nuvole) di Santa Cristina in Val Gardena. Nel corso della giornata la comitiva si trasferirà a Verona, da dove volerà in Francia in vista dell’amichevole del giorno dopo contro il Rennes. Il test più atteso, probabilmente dirimente, sicuramente probante. Juric dovrà anche verificare tutti i giorni sul prato e nei comportamenti il valore dei vari Milinkovic e Berisha, Lyanco e Aina, Meité, Verdi, Zaza e via dicendo, in testa i giovani più promettenti, come Buongiorno (e pure l’ultimo arrivato, Warming, un Ufo per l’Italia)".