Tuttosport: “Juric a Vagnati: altri talenti da Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

E' match day oggi per il Torino, che alle ore 15 affronterà lo Spezia allo stadio Olimpico Grande Torino. Come sempre, il giorno precedente alla gara, Ivan Juric ha presentato la sfida in conferenza stampa e ieri, a tal proposito, ha rilasciato dichiarazioni importanti circa il presente ed il futuro del suo Toro. Come riportato da Tuttosport, il tecnico croato è tornato a pungolare leggermente la società, in particolare Vagnati. "Questa è arte dei direttori sportivi: mettere a disposizione degli allenatori giocatori dal potenziale alto, sapendo che con il lavoro possono crescere raggiungere dei traguardi". Questo il commento del quotidiano: "Difficilmente Juric poteva trovare un modo più elegante per invitare Vagnati, anche pubblicamente, a far sempre meglio il suo mestiere". Juric vuole spingere la proprietà a fare certi investimenti, anche se essa non naviga in buone acque dal punto di vista economico. Si legge: "Ivan si sta dimostrando comprensivo, propositivo, speranzoso, ma sa benissimo che la congiuntura economica è oltremodo sfavorevole, che negli ultimi 4 anni i bilanci del Torino han fatto registrare perdite per oltre 80 milioni, che Cairo imporrà nuovi tetti salariali più bassi, che Bremer sarà venduto al 100% e che Belotti saluterà la compagnia al 99%".