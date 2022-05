Tuttosport: “Juric chiede garanzie, ora come ora la chiave è il mercato”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Una voce che, suffragata da altre voci, finisce per assumere i contorni dello scenario plausibile riporta come altamente probabile la prosecuzione del rapporto tra le parti - si legge sull'edizione odierna di Tuttosport - . Con le parti che sono il presidente granata Urbano Cairo e il tecnico da lui voluto per risollevare le sorti della squadra dopo due stagioni più tragiche che comiche, cioè Ivan Juric. Logica vorrebbe che la scelta compiuta dal patron, per di più corretta come certificato dal campionato - più in base alle prestazioni che non scorrendo la classifica - fosse sostenuta con piena energia da Cairo stesso, disposto a studiare con l’allenatore croato e il direttore dell’area tecnica Vagnati una strategia per la prossima stagione". Juric ha espresso due concetti: "Il primo è la voglia di continuare a crederci, di sperare che Cairo si fidi delle sue indicazioni e gli allestisca una rosa coerente, concordata, rifinita in tempo e non definita a fine mercato. Il medesimo scenario prevede però una seconda direzione: se Cairo assieme a Vagnati seguirà il corso Juric non limitandosi a farlo sedere sulla panchina, ma ascoltandone i suggerimenti, allora quella in corso sarà stata in effetti la prima annata di un ciclo potenzialmente lungo e soddisfacente".