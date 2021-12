Tuttosport: “Juric contro D’Aversa, in ballo c’è la Juventus”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio alla partita di Coppa Italia tra Torino e Sampdoria. Da una parte c'è Roberto D'Aversa, che chiede ai blucerchiati di riproporre lo spirito messo in campo nel derby. Dall'altra c'è Ivan Juric, stuzzicato dall'idea di un percorso importante dei granata nella competizione nazionale. Su entrambi i fronti ci sarà turnover, considerata la vicinanza dei prossimi impegni in campionato. Nell'edizione odierna focus anche sul mercato invernale, ormai alle porte. Gleison Bremer piace a tanti e si potrebbe originare "un'asta tra Milan, Chelsea e altre big già a gennaio", Simone Verdi invece sta recuperando dall'infortunio e per lui si potrebbe andare verso un prestito al Bologna.