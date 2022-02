Tuttosport: “Juric ha cambiato il Torino: sale il valore della rosa”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Chiamatelo pure "Juric il valorizzatore". Grazie al suo lavoro il tecnico croato è riuscito non solo a ridare entusiasmo edambizioni al Torino, ma anche ad aumentarne il valore della rosa, come riportato sulle pagine di oggi di Tuttosport: "Si parte, dunque, considerando l’eredità della scorsa stagione (dal flop di Giampaolo alla salvezza in extremis con Nicola) e lo sviluppo progressivo con Juric. Il decollo dei granata in questi mesi sul prato sta naturalmente riproducendo un miglioramento sostanziale del valore della rosa, a tavolino. Ovvero un Toro più solido e ricco dal punto di vista patrimoniale (nonché delle potenzialità e delle ambizioni). [...] Ordunque, a oggi balla un rialzo complessivo di una cinquantina di milioni, grossomodo".