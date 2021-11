Tuttosport: “Juric lancia nuovi messaggi in vista del mercato di gennaio”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Se prendi un giocatore l'ultimo giorno magari risparmi qualcosa, però poi ci rimetti sul campo. Almeno un paio di volte al mese Juric la replica in conferenza" si legge su Tuttosport. Praet ha accusato fin qui o infortuni veri o problematiche fisiche limitanti. "Il caso del belga è emblematico, ma la nuova frecciata di Juric va letta anche come un messaggio in vista del mercato di gennaio. Come a dire: se si è sbagliato una volta, vediamo di non farlo più".