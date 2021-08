Tuttosport: “Juric si aspetta che Belotti firmi”

Le pagine dei principali quotidiani in edicola dedicate al Torino

Su Tuttosport tiene banco il caso Andrea Belotti. Il Gallo ha aperto al rinnovo, ma non alla clausola di 40 milioni di Cairo e per questo vorrebbe che il tetto venisse abbassato intorno ai 20 milioni. Ivan Juric è pronto ad accogliere il capitano ma solo se sarà convinto della sua scelta. In caso di partenza le ipotesi per Belotti sono diverse: la Fiorentina, quella più decisa ad averlo se partisse Vlahovic, l'Inter se non dovesse arrivare Correa, aperte ma più distanti le opzioni Roma e Atalanta. Da definire in ottica mercato anche la situazione di Baselli, ai margini al Toro ma possibile obiettivo del Cagliari. Con i sardi si valuta anche uno scambio Zaza-Simeone. Si aspettano anche di capire le sorti di Lyanco, che vuole partire, Warming, e l'esito degli interessi per Walukiewicz, Pezzella, Messias e Orsolini. Sul quotidiano, infine, spazio anche alle giovanili con il ritorno di Antonino Asta, alla guida dell'Under 18, e con la fine anticipata del ritiro di Biella per la Primavera a causa di alcune positività al Covid nel gruppo squadra.